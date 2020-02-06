Çocuklarını ve akrabalarını öldüren sanığın yargılandığı dava - Son Dakika

Cezaevinden tahliye olduktan sonra tartıştığı iki oğlu, husumet beslediği kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü, bacanağını da yaraladığı iddia edilen Şinasi Gürkan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şinasi Gürkan, avukatı ve bir kısım müştekiler katıldı.?

Müşteki Alihan Tiz, Şinasi Gürkan'ın bacanağı olduğunu ve Gürkan'a yıllarca maddi destek verdiğini anlatarak, baldızı Nadime Tigis'in aldatıldığı için sanıktan ayrıldığını söyledi.

Gürkan'ın cezaevinden çıktıktan sonra olay günü kapısını çaldığını ifade eden müşteki Tiz, "Bana, 'iki gündür çocuklar kayıp, bir arkadaşlarının evinde olabilirler, senin arabanla bakalım' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Şinasi arka kapıdan bindi. Ben 'öne bin' dedim, ısrar ettim, 'yok' dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Şikayetçiyim, sanığın idam edilmesini istiyorum. Ben olaydan sonra yüzde 86 engelli hale geldim. Halen tedavi görüyorum." diye konuştu.

Müşteki Sevim Tiz de, eşi Erdal Tiz'i öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Söz verilen sanık Şinasi Gürkan da müştekinin beyanını kabul etmediğini belirterek, "Sadece Sevim Tiz'in eşini öldürdüğüm için vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Duruşmada sanığa tepki göstererek bağıran bir kısım müşteki, mahkeme heyetince salondan çıkartıldı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dinlenilmeyen tanıklarla müştekilerin bir sonraki celse hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Şinasi Gürkan'ın 6 Mart 2019'da oğulları Gökmen ve Göksel Gürkan'ı konuşmak için Esenyurt'taki evlerine çağırdığı anlatılarak, Gürkan'ın bir süre konuştuğu iki oğluna daha sonra birden çok kez ateş ederek öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede, buradan çıkan sanığın yanına gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı da öldürdüğü ifade edilerek, daha sonra Başakşehir'de bulunan bacanağı Alihan Tiz'le buluştuğu anlatılıyor.

Alihan Tiz ve oğlu Erdal Tiz'le araç içinde tartışan sanığın baba-oğula ateş ettiği aktarılan iddianamede, olayda Erdal Tiz'in öldüğü, Alihan Tiz'in de yaralandığı belirtiliyor.

Olayın ardından kiraladığı evde gözaltına alınan sanığın, 4 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bir kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.