Son Dakika Haberleri: Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası
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Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası

54 dakika önce

Bebeklerini vegan diyeti ile besleyerek yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı çift mahkemede suçlu bulundu

Çocuklarını vegan besleyen çifte hapis cezası, System.String[]

Bebeklerini vegan diyeti ile besleyerek yetersiz beslenmesine neden olan Avustralyalı çifte 18 ay hapis cezası verildi. Ancak çift hapse girmeyecek.


İlk 19 ay sadece bitkisel gıda ile beslenen küçük kız, Mart 2018'de nöbet geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenenin ardından kız çocuğunun yetersiz beslendiği, kemiklerinin zayıf olduğu ve gelişimsel kilometre taşlarını kaçırdığı tespit edildi.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30 
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