Çocuklarının başarısından etkilenip, milli sporcu oldular

ANTALYA'da, çocukları spor salonunda muaythai öğrenirken, evde boş vakit geçirmek yerine onlara destek olmak için birlikte antrenman yapmaya karar veren Canseven çifti, kızlarının Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla hırslanıp, şampiyonalara hazırlandı. Ailenin beraber katıldığı Avrupa Federasyon Kupası'nda Hasibe Canseven altın, kızı Ela gümüş, eşi Alim Atakan ile oğlu Salih ise bronz madalyanın sahibi oldu. Anne, baba ve kızları başarılarının ardından milli takıma seçildi.

Antalya'da yaşayan Canseven çiftinin çocukları Ela (10) ile Salih (14), 4 yıl önce muaythai'ye başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe Canseven (38) ile eşi Alim Atakan (40) da bu sporu yapmaya karar verdi. Ela Canseven, geçen yıl Erzincan'daki şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı.

Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Yasin Urlu yönetiminde çocuklarıyla antrenman yapan Hasibe Canseven ve eşi Alim Atakan Canseven, 25-27 Ekim'de Nevşehir 'deki Türkiye Veteranlar Muaythai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazandı. Alim Atakan Canseven şampiyonada ikincilik, eşi Hasibe Canseven de üçüncülük elde etti. Canseven çifti daha sonra 11-15 Aralık 'ta Antalya'da yapılan Muaythai Avrupa Federasyon Kupası'nda ringe çıktı. Çocuklarının da mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven ise bronz madalyanın sahibi oldu. Canseven çiftinin kızı Ela ikincilik, oğlu Salih de üçüncülük elde etti. Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi.

'HEDEFİM MİLLİ FORMAYLA UZUN YILLAR BAŞARILI OLMAK'

Milli formayı giymenin gururunu yaşayan Canseven Ailesi, bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başladı. Şampiyonada ay yaldızlı formayla madalya kazanmak isteyen Canseven Ailesi, haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Ela Canseven, "Ben spora başlayınca destek olmak için ailem de muaythai yapmaya karar verdi. Milli takıma seçilerek hedefime ulaştık. Çok şanslıyım. Milli takım ceketimi giyip, ailemle gezmek istiyorum. Ben diğer çocuklardan farklı olduğumu düşünüyorum. Ailemle antrenman yapmak, ringe çıkmak çok güzel bir duygu. Milli takıma katılma hedefime ulaştım, şimdiki hedefim milli formayla uzun yıllar başarılı olmak" dedi.

'HEDEFİMİZ OĞLUM VE KIZIMLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Çocuklarına destek olmak için başladıkları sporda, milli takım formasını giyme başarısını gösteren Alim Atakan Canseven ise "Amacımız çocuklarımıza destek olmaktı. Çocuklarımızın başarısı bizi aşka getirdi ve muaythai yapmaya yöneltti. Çocuklarımızın antrenman saatinde evde boş vakit geçirmek ya da televizyon karşısında durmaktansa evlatlarımızla spor salonunda muaythai yapmaya karar verdik. Çocuklarımızın gelişimini görebilmek çok güzel. Onların sporda ilerlemesi, başarısı bizi ringe attı. Eşim Avrupa birincisi, ben Avrupa üçüncüsü oldum. Bu, evimizdeki kadının egemenliğini, üstünlüğünü bir adım daha öne çıkardı. Bizim ailemiz 3 milli sporcu çıkarıp, bayrak sevgisini pekiştirdi. Baba olarak ailemin, eşimin çocuklarımın başarısı beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz oğlum ve kızımla dünya şampiyonluğu kazanmak. Milli sporcu olmak bizim için çok önemli. Başarımızı dünya şampiyonu milli sporcu olarak taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Alim Atakan Canseven, Avrupa Kupası'nda başarı kazanan oğlu Salih'in, Türkiye Şampiyonası'nda derece kazanamaması nedeniyle milli takım formasını henüz giyemediğini belirtti. Canseven, bu sene oğlunun da şampiyonluk kazanıp, milli takıma seçilmesini arzuladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ailenin parkta yürürken görüntüsü

Kardeşlerin görüntüsü

Ailenin görüntüsü

RÖP 1: Ela Gümüş Canseven

RÖP 2: Alim Atakan Canseven

Ailenin ısınma hareketlerinden görüntü

Antrenör Yasin Urlu'nun aileye antrenman yaptırması

Detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,