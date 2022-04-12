Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı - Son Dakika

Esenyurt'un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelen olayda adamla kadının arasında başlayan tartışma büyürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Gözü dönmüş adam gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI BÜTÜN MAHALLEDE DUYULDU

Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.