Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı

12.04.2022 10:49

Esenyurt'ta bir adamla eşi arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmada çevredeki vatandaşlar adamı sakinleştirmek istese de bu mümkün olmadı. Gözü dönmüş adam elindeki sopayla aracını parçalamaya başladı. Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeyen adamın kendinden geçtiği anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelen olayda adamla kadının arasında başlayan tartışma büyürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Gözü dönmüş adam gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI BÜTÜN MAHALLEDE DUYULDU

Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor Usta oyuncu Zihni Göktay: Gerçek İstanbul'u arıyorum Usta oyuncu Zihni Göktay: Gerçek İstanbul'u arıyorum

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:53 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren haber: Koronavirüs hastalık yapma potansiyelini kaybetti
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement