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Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı - Son Dakika

Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı

26.12.2021 13:23

Bursa'da Suriye uyruklu Muhammed R., tartıştığı 6 çocuk annesi karısını vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası evi ateşe veren cani koca, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin içeriye girmesini engelledi. Öte yandan çocuklarının gözü önünde karısını öldüren şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana gelen olayda 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı.

KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla, çocuklarının gözü önünde eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini geldi.

Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı

SAĞLIK EKİPLERİNİ GÖRÜNCE EVİ ATEŞE VERDİ

Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Muhammed Rehhal'nin (33) uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı, ancak bu süre içerisinde barışarak, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Muhammed Rehhal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi
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Uyuşturucu, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı - Son Dakika
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