Çocuklarının gözü önünde eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmiş - Son Dakika

Çocuklarının gözü önünde eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmiş

Mersin 'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gültekin Çınar (32) tarafından vurularak öldürülen Güleser Çınar (24), annesi Nuray Altunay (41) ve kız kardeşi Mislina Yılmaz'ın (21) cenazeleri, morgda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Güleser Çınar'ın amcası Fahrettin Köksal, Evdeki çocukları hariç eşini, baldızını ve kayınvalidesi vurup kendi başına ateş etmiş. Geride 3 tane çocuk kaldı. Onu da devlet kendi himayesine aldı dedi.Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Gültekin Çınar, bir süre önce evi terk edip, baba evine giden boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar ile konuşmaya gitti. Burada 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanındaki tabancayı çekip eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'a peş peşe ateş etti. Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Gültekin Çınar, kaldırıldığı hastanede öldü. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDAÇiftin 3 çocuğu da devlet tarafından koruma altına alınarak sevgi evlerine yerleştirildi. Hayatını kaybeden Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu ve 30 gün süreyle eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe verdiği ve tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi. ÇOCUKLAR O SIRADA EVDEYMİŞ

Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz'ın cansız bedenlerinin otopsisi tamamlandı. Cenazeleri, yakınları teslim aldıktan sonra toprağa vermek üzere Tarsus'a götürüldü. Güleser Çınar'ın amcası Fahrettin Köksal, çiftin evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu kaydetti. Yaşananları anlatan Köksal, 'Olay yeğenimin alın yazısı oldu. Gültekin Çınar öğle saatlerinde eve gelip tartışma çıkartmış. Evdeki çocukları hariç eşini, baldızını ve kayınvalidesi vurup kendi başına ateş etmiş. Geride 3 tane çocuk kaldı. Onu da devlet kendi himayesine aldı" diye konuştu.