Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

25.05.2022 12:45
Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Başkentte tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zeynel Abidin Korkmaz'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile...

Başkentte tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zeynel Abidin Korkmaz'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Korkmaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra müşteki beyanlarının alınacağını bildirdi.

Müşteki H.N.K, babasıyla annesinin sürekli kavgalarına şahit olduğunu, olay günü de sanığın annesiyle tartıştıktan sonra kısa süreliğine dışarı çıkıp tekrar eve döndüğünü anlattı.

H.N.K, olay gününe ilişkin şu beyanda bulundu:

"Ben ablamla salondaydım. Babam eve döndükten sonra tekrar annemle kavga ediyordu. Babam annemi zorla çekerek odaya götürdü. Annem odaya geçerken elinde bıçak yoktu. Bir süre sonra annem 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Sonra babam odadan çıktı elinden kan damlıyordu."

Söz alan sanık Korkmaz da kızının beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini, teyzeleri tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

"Babamın elleri kanlıydı"

Müşteki R.K. de babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve o kişiden çocuğu olduğunu, annesinin de neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine sürekli evde tartışma yaşandığını anlattı.

"Babam bize sürekli, annenizi öldürsem sizi yurda göndersem diyordu." ifadesini kullanan R.K, "Olay günü annem bizim odamızda oturuyordu. Babam annemi zorla çekiştirerek odaya götürdü. Bağrışma sesleri üzerine koşarak odadan çıktı. Babamın elleri kanlıydı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Avukatların beyanının ardından, duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, bu yüzden eşi Reyhan Korkmaz'la tartıştıklarını, sanığın olay günü eve gelerek maktulü odaya götürüp çok sayıda bıçak darbesiyle ölümüne neden olduğunu belirtti.

Sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmasını isteyen savcı, Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2021'de Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde inşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle eşi Reyhan Korkmaz ile tartıştı.

Korkmaz, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, çocuklarının göreceği şekilde bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede, Korkmaz'ın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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