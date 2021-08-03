Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Kadıköy'de özel bir hastanede çalışan eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren cani koca hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 26 Mayıs 2021 tarihinde Yudum Mert(33) çalıştığı özel bir hastanede çocuklarının gözü önünde eşi Güntay Mert(38) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklu şüpheli G.M. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Güntay Mert'in ifadelerine yer verildi. Şüpheli Mert, Yudum Mert ile 2009 yılında evlendiklerini anlatarak, "Eşim 2018 yılında bir hastanede temizlik personeli olarak göreve başladı. Sonraki süreçte fizik tedavi bölümünde yardımcı personel olarak çalışmaya devam etti. Eşim işe girdikten sonra benden uzaklaşmaya başladı" dedi.

Olaydan önce eşiyle aralarında ailevi sorunlar nedeniyle tartışmalar yaşandığını anlatan şüpheli, "Olay günü 17.00 sıralarında büyük kızımın göz muayenesini yaptırmak için her iki kızımla birlikte eşimin çalıştığı hastaneye gittim. Çocuklarım annelerini görmek istedi. Ben de çocuklarla birlikte eşimin çalıştığı fizik tedavi bölümüne gittim. Çocuklarla eşim kucaklaştılar, hep birlikte göz bölümüne geçtik. Doktor yoğun olduğunu, daha sonra alabileceğini söyledi. Geri dönüp koridorda yürürken eşimin elinden tutup, 'gel biraz konuşalım' dedim. Bana, 'ne konuşacağız' dedi. Ben de, 'kendim için bir şey istemiyorum, sevgimden de vazgeçtim. Çocuklarımız için gel barışalım' dedim. Bana 'hayır gelmeyeceğim' dedi ve yanımızdan ayrılıp çalıştığı yere gitti" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte hastanenin kafeterya bölümüne geçtiklerini söyleyen şüpheli, "Eşimin babasını aradım, eşimle tartıştığımızı söyleyerek gelip aramızı bulmasını istedim. Bana, Yudum'un sevgilisi olduğunu söyledi. O anda elim ayağım boşaldı. Çocuklarımın yanına giderek 'siz burada bekleyin' dedim. Eşimin yanına gittim. 'Senin sevgilin varmış' diye sordum. 'Kim söyledi' dedi, kabul etmedi. 'Böyle bir şeyi bana nasıl yaptın, yaptın mı, yapmadın mı' sorunca 'sen hak ettin' dedi. Ben de yüzüne zarar vermemek için hamlede bulundum. Kendini geriye doğru çekince bıçak boynuna denk geldi. Çocuklarımın biri bir tarafa diğeri bir tarafa koşmaya başladı. Ardından olay yerinden ayrıldım" dedi. Hastaneye giderken yanına bıçak almadığını, olayda kullandığı bıçağı hastanenin kafeteryasından aldığını söyleyen şüpheli, olayı tasarlamadığını iddia ederek, pişman olduğunu belirtti. Kızları C.M., babasının bıçaklaması sonucu annesinin kanlar içinde yere düştüğünü, ablası ile birlikte bağırarak yardım istediğini anlattı.

İddianamede, şüphelinin tartışma sonucunda evi terk eden eşi Yudum Mert'i olay günü barışmaya ikna edememesi üzerine hastanedeki kafeteryadan temin ettiği bıçakla boyun kısmından bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Şüpheli G.M.'nin "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL