ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

24.04.2022 16:22

BAŞAKŞEHİR'de, Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi, 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

BAŞAKŞEHİR'de, Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi, 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Şemsettin T. Gözaltına alındı. Çiftin komşuları İrfan Özkaya, Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş dedi.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri, annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş diye konuştu.

Faik Kartop ise Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
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