Çocuklarının gözü önünde gölete atladı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çocukları ve komşuları ile pikniğe giden bir kadın çocuklarının gözü önünde gölete atladı. Gölette kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'nin Dumlupınar Mahallesinde yaşayan E.B alınan bilgiye göre iki kızı ve iki komşusuyla birlikte Sultanhisar'ın Güvendik Mahallesi'nde bulunan bir sulama göletinin bulunduğu mevkie piknik yapmaya gitti. Eşiyle sorunları olduğu iddia edilen E.B, iki komşusunun balık tutmak için uzaklaştığı sırada çocuklarının gözü önünde yaklaşık 5 metre yükseklikten gölete atladı. Annelerinin gölete atladığını gören çocuklar durumu hemen jandarma ekiplerine ve babalarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen baba H.B fenalık geçirince ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk annesi kadını bulmak için çalışma başlatılırken, bölgeye Muğla'dan su altı arama kurtarma ekibi gönderildiği öğrenildi. - AYDIN