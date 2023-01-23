Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
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Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

23.01.2023 17:51

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29), kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçakla yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29), kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçakla yaralandı. 7'nci katındaki evlerinin penceresine çıkıp "Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin" diye bağıran R.I. gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.'ye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.'yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. R.I., ardından evinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.I., aşağıya indirildi. Bu sırada apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ş.I, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polise teslim olan R.I. ise gözaltına alınıp, sorgusu için emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
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