Son Dakika Haberleri: Çocuklarının Haber Alamadığı Güldane Nine, Bulundu

Çocuklarının Haber Alamadığı Güldane Nine, Bulundu

1 saat önce

Çorum'da il dışında bulunan çocuklarının haber alamadığı Güldane K. (85), polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde bulundu.

Çocuklarının Haber Alamadığı Güldane Nine, Bulundu, System.String[]
Çorum'da il dışında bulunan çocuklarının haber alamadığı Güldane K. (85),  polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde bulundu. 

Kentin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yanlız yaşayan Güldane K.'dan haber alamayan il dışındaki çocukları, komşularından yardım istedi. Çocukların annelerine ulaşamadıklarını söylemesi üzerine, yaşlı kadının komşusu eve gelip zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Komuşların haber vermesi üzerine mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının yatağında oturduğunu gördü. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Güldane K., karşısında ekipleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sağlık görevlileri tarafından muayene edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler de bölgeden ayrıldı. Çocuklarıyla telefonda görüştürülen Güldane K., zil sesini duymadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

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