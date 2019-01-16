Son Dakika Haberleri: Çocuklarının Haber Alamadığı Yaşlı Kadın Evinde Bulundu

Çocuklarının Haber Alamadığı Yaşlı Kadın Evinde Bulundu

10 dakika önce

ÇORUM'da il dışında yaşayan çocuklarının haber alamadığı Güldane K. (85), polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evinde bulundu.

Çocuklarının Haber Alamadığı Yaşlı Kadın Evinde Bulundu, System.String[]
ÇORUM'da il dışında yaşayan çocuklarının haber alamadığı Güldane K. (85), polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evinde bulundu. 

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Güldane K.'dan haber alamayan il dışındaki çocukları, komşularından yardım istedi. Çocukların annelerine ulaşamadıklarını söylemesi üzerine, yaşlı kadının komşusu eve gelip zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Komşuların haber vermesi üzerine mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının yatağında oturduğunu gördü. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Güldane K., karşısında ekipleri görünce şaşırdı.

Sağlık görevlileri tarafından muayene edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, ekipler de bölgeden ayrıldı. Çocuklarıyla telefonda görüştürülen Güldane K., zil sesini duymadığını söyledi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

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