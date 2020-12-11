Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi yakın doğu çevre yolunda 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, kamyonların da yoğun olduğu yolda kaydedildi.
Motosikleti kullanan adam, eşi ve 3 çocuğuyla tehlikeye meydan okurken, şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti.
Polis ekipleri, sürücüleri uyarırken, kurallara uymayanlara ceza kesildiği bildirildi. - BURSA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika