4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP'nin kepengini kapattı - Son Dakika
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4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP'nin kepengini kapattı

03.09.2022 17:56
4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP'nin kepengini kapattı

Çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti 4'üncü yılına girerken, bir zamanlar vatandaşa kepenk kapatan HDP İl Başkanlığı binasının kepengi kapatıldı.

Çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti 4'üncü yılına girerken, bir zamanlar vatandaşa kepenk kapatan HDP İl Başkanlığı binasının kepengi kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar da ailelerin yanında oldu.

Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına girdi. Ailelerin dört yıllık mücadelesiyle bir zamanlar vatandaşa kepenk kapatan HDP İl Başkanlığı binasının kepengi kapatıldı.

Kentte gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, STK temsilcileri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ailelerin yanında oldu.

"Evlatlarımıza çağrımızdır, kaçıp gelin, o zalimlere uşaklık yapmayın"

Burada açıklamalardan bulunan annelerden Ayten Elhaman, 3 yılı bitirdiklerini ve 4'üncü yıla geçtiklerini söyledi. Elhaman, "HDP ve PKK'dan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımıza çağrımızdır, kaçıp gelin. O zalimlere uşaklık yapmayın. HDP ve yandaşları olmazsa bu çocuklar dağlara gitmez. HDP'li vekillere de sesleniyorum. Yeter artık, evlatlarımızı verin. Doğru kapıdayız, çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

"Eylem başladığından beri PKK'da çöküş başladı"

Evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer, ellerinde silah olmadığını ve yürekleriyle birçok evlada kavuştuklarını ifade etti. Biçer, "Bu eylem başladığından beri PKK'da çöküş başladı. Anneler, yıllardır HDP'nin kepenk kapattırdığı binanın kepengini kapattı. Allah'ın izniyle bu anneler PKK'yı çökertecek" şeklinde konuştu.

"Evlatlarımızın üç ağaç kadar mı değeri yok"

Baba Süleyman Aydın ise evladının 15 yaşındayken kandırılıp Diyarbakır İl Başkanlığı binasına getirilerek buradan terör örgütüne para karşılığında satıldığını öne sürdü. Aydın, "Bin 97 gündür buradan evladımı istiyorum HDP'den. Ama HDP, anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kepenk kapatıp kaçtılar. Tek bir evladımız dağda olduğu sürece bu eylemimizi asla sonlandırmayacağız. Akademisyen ve yazarlar üç ağaç için kıyameti koparıyordunuz. Evlatlarımızın üç ağaç kadar mı değeri yok. Ama konu HDP olduğunda susuyorsunuz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

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'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenleme kurulundan Diyarbakır annelerine ziyaret 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenleme kurulundan Diyarbakır annelerine ziyaret Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP'nin kepengini kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP'nin kepengini kapattı - Son Dakika
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