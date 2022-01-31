Üye Girişi
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı - Son Dakika

Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı

31.01.2022 23:57

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri temmuz ayında eski kocası tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.'nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı. Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.'nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.'nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.'ye, daha sonra eski karısı ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti.

H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi. - MUĞLA

Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı

YORUMLAR
500

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:49 Mansur Yavaş gençlerle buluştu! "Çıkar telefonunu" sözlerine tepki gösterip, kendi çocuklarından örnek verdi
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
23:42 Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş
23:00 Bu meteoroloji dedikodusu İstanbul'u korkuttu! İşte 14 Şubat için tedirgin eden tahmin
22:43 Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı
22:18 Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 00:04:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement