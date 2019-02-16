Çocuklarının Önünde Karısını Öldürdü

Ankara
'nın Kuşçağız Mahallesinde karısıyla tartışan koca çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay, sabah saatlerinde Keçiören
ilçesindeki Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden şiddet gören Ayten Bayrambey, kadın sığınmaevine yerleşti. 4 çocuk annesi Ayten Bayrambey, eşyalarını almak için evine gitti. Eşi İdris Bayrambey ile çocuklarının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen İdris Bayrambey, çocukların gözü önünde pompalı tüfek çekerek eşine ateş açtı. Eşini vuran İdris Bayrambey tüfeği bu sefer kendine çevirip ateş açarak intihar etti. Bayrambey çiftinin çocukları ağlayarak çevreden yardım istedi. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri intikal etti. Polis
ekipleri olaya şahit olan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi.
ACI HABERİ ALAN BAYRAMBEY'İN YAKINLARI, OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ. POLİS, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.
Bayrambey ailesi 2010 yılında Kars
Merkeze Bağlı Ağadeve Köyü'nde evi yıkılınca 4 çocuğu ve eşiyle birlikte bir barakaya sığınmıştı. O zaman İşsiz olan İdris Bayrambey, 4 çocuğuyla birlikte bu barakayı yaptığını belirterek, yaklaşan kış öncesi yetkililerden başını sokacakları bir ev yapılması için yetkililerden yardım talebi ile haber olarak gündeme gelmişti.
(Ömer Çetin/İHA)