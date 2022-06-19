Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz - Son Dakika
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Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz

19.06.2022 12:49

Erzurum'da Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üniversite sınavına giren çocuklarını bekleyen babaların gününü kutlayarak, çocuklarıyla sınav streslerini atmaları için sinema bileti hediye etti.

Erzurum'da Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üniversite sınavına giren çocuklarını bekleyen babaların gününü kutlayarak, çocuklarıyla sınav streslerini atmaları için sinema bileti hediye etti.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhan, Babalar Günü dolayısıyla kentteki bazı okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına giren öğrencilerin babalarına sürpriz yaptı.

Okullara yakın yerlerde çocuklarını bekleyen velilerle bir araya gelen Orhan, babaların günlerini kutladı, çocuklarıyla sınav sonrasında güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla sinema bileti verdi.

Annelerin de heyecanına ortak olan Orhan, sinema bileti hediye ederek çocuklarına başarı diledi.

Sınavın ardından gençlerin stres atmak isteyebileceğini düşündüklerini belirten Orhan, babalara böyle bir sürpriz yapmak istediklerini ifade etti.

Orhan, "Dinimiz iki cihan kurtuluşuna giden yolun anne ve baba rızasından geçtiğini vurgular. Nasıl ki, cennet annelerimizin ayakları altına serilmiş ise cennete giren kapıların anahtarı da babalardır. Bizim için baba demek, cennetin bağı demektir. Bizim için baba sırtımızı yasladığımız dağ, cennetin bağı demektir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Babalar Günü ile YKS sınavının aynı güne denk geldiğini hatırlatan Orhan, bu özel günü hem babalara hem de evlatlarına sürpriz yaparak kutladıklarına dikkati çekti.

Orhan, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz - Son Dakika

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