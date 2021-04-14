Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

14.04.2021 14:01
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı, System.String[]

Balıkesir'de bir aile iki çocuğunun da gece uyanmasından ve 11 aylık kızlarının 'tokat çat' gibi sözlerinden şüphelenerek eve kamera yerleştirdi. 1 gün sonra görüntüleri izleyen karı-koca bakıcının çocuklarına uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetini görünce şoke oldu. Kendini 'bir anlık refleksle vurdum' diye savunan bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savaştepe ilçesinde her ikisi de memur olan Elif ve İsmail Gürbüz çifti, oğulları 2,5 yaşındaki Ö.G. ve 11 aylık kızları E.G. için N.Ö. adlı kadını bakıcı olarak tuttu. Yaklaşık 5 ay sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen Elif Gürbüz, eve bebek izleme kamerası kurdu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKA UĞRADILAR

Aile kameranın konulmasından bir gün sonra ise hayatlarının şokunu yaşadı. Bakıcı tarafından çocuklarının dövüldüğünü, hakaretlere uğradığını ve küfürlere maruz kaldığını gören Gürbüz çifti, N.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, koydukları kamerayla bakıcı şiddetini ortaya çıkardı

OĞULLARININ 'TOKAT ÇAT' SÖZLERİ ŞÜPHELENDİRDİ

İlçe belediyesinde çalıştığını belirten Elif Gürbüz, "Bakıcıyı tuttuktan sonra çocuklarımın hal ve hareketlerinde birtakım değişiklikler gördüm. 2,5 yaşındaki çocuğum bize sürekli 'tokat çat' gibi cümleler kuruyordu. 11 aylık kızım ise geceleri ağlayarak uyanıyor ve sabahlara kadar uyumuyordu. Biz de eve kamera koymaya karar verdik. Kamerayı taktıktan sonra görüntüleri incelediğimizde, bakıcının çocuklarımıza psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını gördük. Yine bakıcı tarafından çocuklarımıza hakaretler ve küfürler edildiğini gördük. Çocuklarım büyük bir travma yaşıyor. Çocuklarımı psikoloğa götürüyorum. Oğlum psikolojik ilaç kullanmaya başladı. Küçük kızımda gece uykusu yok. Böyle devam ederse, o da ilaç tedavisine başlayacak" dedi.

"BİR REFLEKSLE VURDUM" DEDİ

Bakıcıdan şikayetçi olduklarını belirten Gürbüz, "Ben sanıyordum ki bu tür olaylar sadece televizyonlarda oluyor. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Çocuklarım, 'gece kabus görerek uyanma, ayrılık kaygısı, bakıcı tarafından uygulanan şiddetin travması' teşhisi konularak tedavi görüyor. Bakıcı N.Ö. 11 aylık bebeğe neden vurdun diye sorulduğunda, 'Bir refleksle vurdum' diyor. Peki, neden çocuklara küfür ve hakaret ettin denildiğinde ise 'Bizim yörenin şivesi böyle' diyor. Böyle bir savunma olamaz" diye konuştu.

Çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, koydukları kamerayla bakıcı şiddetini ortaya çıkardı

"BAKICIYA ÇOK GÜVENMİŞTİK"

İsmail Gürbüz ise, bakıcı geldikten sonra çocukların hareketlerinde büyük değişiklik yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız bizden bile korkar ve kaçar olmuştu. Bu durum üzerine evimize bir kamera yerleştirmeye karar verdik. Kamerayı taktıktan bir gün sonra şiddet görüntüsü düştü. Şok olduk. İnanamadık. O kişiye çok güvenmiştik. İki çocuğuma da hem fiziki, hem manevi şiddet uyguluyordu. Devamlı çocuklarıma bağırıp çağırıyor. Ağza alınmayacak küfürler ediyor. Çocuklarıma vuruyordu. Biz de bakıcı N.Ö. hakkında şikayetçi olduk. İnşallah ağır bir ceza alır" ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL NİTELİĞİNDE

Gürbüz ailesinin avukatı İsmail Zeybek, üzücü bir olayla ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. Anne ve babanın evlerine kamera koymasının hiçbir sakıncası olmadığını belirten Avukat İsmail Zeybek, "Çocukların bakıldığı ev, bakıcının iş yeridir. Aynı zamanda çocukların yaşlarının küçük olması Yargıtay'ın da vermiş olduğu kararlarda başkaca bir delil elde etme şansı yoksa, bu kamera görüntüleri delil olarak hukuka uygun sayılıyor. Aynı zamanda evin tuvaleti ve banyosu gibi evin mahrem yerlerini göstermemek kaydıyla, ebeveynler gönül rahatlığıyla evlerine kamera yerleştirebilirler. Oradaki görüntülerin delil niteliği vardır" dedi.

Çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, koydukları kamerayla bakıcı şiddetini ortaya çıkardı
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

Savaştepe, Hisarcık, Memur, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı - Son Dakika


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