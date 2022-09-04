Diyarbakır annelerinden çocuklarına 4. yılında "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinden çocuklarına 4. yılında "teslim ol" çağrısı

04.09.2022 14:18
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 4. yılında "teslim ol" çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini 4. yılında kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini 4. yılında kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine 1098. gününde devam ediyor.

Çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde umutlu bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'den 9 senedir haber alamadığını söyledi. Anne Ödümlü, " Siirt'ten oğlum Yusuf için buradayım. 9 sene önce oğlumu HDP bizden alıp, PKK terör örgütüne teslim etti. Oğlum lütfen ya çık gel ya da bize bir haber ver. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Baban ve kardeşlerinle burada seni bekliyoruz. Kardeşini evlendirdik sıra sende oğlum. Sana hasret kaldık, dayanamıyoruz artık. Beni seviyorsan eğer çıkıp gelirsin. Ne bayram kaldı ne de huzurumuz kaldı. 3. yılımız bitti, 4. yılımıza girdik. İnşallah hayırlı, uğurlu gelir. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle hepimize inşallah hayırlı haberler gelir" dedi.

Oğlu İsa'ya çağrıda bulunan baba Abdulkadir Eslek ise çocuğuna 9 yıldır hasret kaldığını belirtti. Eslek, "Şanlıurfa Ceylanpınar'dan oğlum İsa Eslek için buradayım. Oğlum İsa sesimi duyuyorsan bizi görüyorsan geri dön. Allah rızası için çocukların ve kardeşlerinin arasına geri dön. Perişan olmuş haldeyiz. Büyük bir umutla seni bekliyoruz. Devletimizin şefkatli ellerine teslim ol. Emin ol teslim olanlardan hiçbiri ceza almadı, sen de almazsın. Ceza alırsın düşüncesiyle sen ve senin gibi arkadaşları orada kandırıyorlar. Seni sabır ve umutla bekliyoruz oğlum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır annelerinden çocuklarına 4. yılında 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden çocuklarına 4. yılında "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
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