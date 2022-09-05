HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde - Son Dakika
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HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde

05.09.2022 12:21
HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan mağdur ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan mağdur ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde de devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 4 yıldır oğlunu beklediğini söyledi. Anne Ödümlü, "HDP oğlumu kaçırdı, ben onun için geldim. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, sana hasret kaldım. Evde huzur yok, sen gelmeden gitmeyeceğim. Sıkıntıdan öleceğim. Irak ve Suriye'de bulunan birçok yere geldim, seni göremedim" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 99'uncu gününde - Son Dakika
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