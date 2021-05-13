"Çocuklarınıza eski bayramları anlatmayın, yaşatın" - Son Dakika

"Çocuklarınıza eski bayramları anlatmayın, yaşatın"

13.05.2021 11:35

Pandemi tedbirleri kapsamında tam kapanmanın da etkisiyle psikolojik olarak hissedilen sıkışmışlık hissinin bir nebze de olsa bayram sevinciyle girdirilmesinin mümkün olabileceğini belirten Uzman Psikolog İlkay Soykal, özellikle ebeveynlerin, bu heyecanı arkadaşlarıyla, sevdikleriyle...

Pandemi tedbirleri kapsamında tam kapanmanın da etkisiyle psikolojik olarak hissedilen sıkışmışlık hissinin bir nebze de olsa bayram sevinciyle girdirilmesinin mümkün olabileceğini belirten Uzman Psikolog İlkay Soykal, özellikle ebeveynlerin, bu heyecanı arkadaşlarıyla, sevdikleriyle paylaşamayan çocuklara eski bayramları anlatmak yerine imkanları dahilinde evlerinde yaşatmalarını önerdi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen evlerde bayram heyecanı sürüyor. Ramazan bayramını koronavirüs tedbirleri kapsamından tam kapanma sürecine denk gelse de aile içinde geleneksel bayram ruhunu yakalayarak, bu sürecinin psikolojik olarak daha rahat geçirilebileceğini belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesinden Uzman Psikolog İlkay Soykal, bu durumun çocukların psikolojisini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Bayram sürecinde ebeveynlerin çocuklarıyla yapabilecekleri aktivitelerden bahseden Soykal, "Yakınlarımızla konuşmak, film izlemek, fıkra anlatmak, bilmece sormak, oyun oynamak, birlikte yemek hazırlamak, müzik dinlemek telefon ve internet yoluyla görüntülü konuşmak. Video çekip, sanki karşımızda o insan varmış gibi düşleyip söylemek istediklerimizi kaydederek karşımızdaki insana iletmek. Mektup yazmak ve hediyeleşmek bayramı daha mutlu geçirmemizde işe yarayabilir" tavsiyelerinde bulundu.

"Yaşamla birlikte bayramlar da değişti"

Alışkanlıklar, adetler ve geleneklerle birlikte bayramların da kutlayış biçimine göre değişikliğe uğradığını ifade eden İlkay Soykal, "İnsan yaşamının değişmesi, bayramları kutlama biçimlerinin de değişmesine yol açıyor. Burada, bir arada olmak, epeydir görüşmediğimiz insanlarla bir araya gelmek, neşeli, eğlenceli zaman geçirmek, dayanışmak esas olandır. Eskide kalan bayramların ruhsal ortamı yeniden oluşturulabilir. Malum pandemi var. Gidip gelemiyoruz. Ancak telefon ve internet yoluyla görüntülü konuşulabilir. Evde yakınlarımızla konuşmak, fotoğraflara bakıp söyleşmek yararlı olur. Çocuklar içinse, bayramı anlatmaktan öte yaşamak, onlara örnek olmak yararlı olur. Bayram harçlığı, hediye, onlarla oyun oynamak, bir bakıma çocuklaşmak sağlıklıdır. Çocuk, kendisi gibi olan insana yakınlık gösterir" dedi.

"Çocuklarınızla vakit geçirin"

Teknoloji olanaklarının çok fazla kullanılmasıyla yalnızlaşmanın ortaya çıktığını söyleyen Soykal, "Aslında insanlar eski bayramı özlerken bir arada olmayı da özlüyor. İnsan, sosyal bir varlık ve yalnız kaldığında, kendini yalnızlaştırdığında ruhsal bunalımlar yaşayabilir. Bunun için, telefon rehberimizde olan insanları aramak, onlarla görüntülü veya işitsel olarak konuşmak, oturduğumuz yerde komşularımızla bayramlaşmak, onlarla söyleşmek, balkondan balkona el sallamak yararlı olur. Pandemi, insanı yalnızlaştırdı. Bunu kırıp, konuşmak, paylaşmak, beraber evde yemek yapmak, egzersiz yapmak yararlı olur. Çocuklarla, evcilik, kukla, lego oynamak ne güzel olur. Çocuklarla çiçek ekmek, onu sulamak, resim yapmak, kağıttan şekiller çıkarıp onları boyamak çok yararlı olur" diye konuştu.

Çocuklara bayram kavramını yaşatmak için arefe günlerinin ve bayram sabahlarının çok önemli olduğunu ifade eden Soykal, "Bayram sofrası, kahvaltı, tertemiz elbiselerle güne başlamak, müzikle şenlenmek, evi süslemek, çok güzel olur. Bayramlar aslında bir soluklanma, eğlenmeye başlama, güzel duygular yaşama zamanıdır. Yetişkinler bayramda neşeli olduklarında, sevinçli olduklarında çocuklar da onları örnek alır" dedi.

"Maddi ve manevi yardımlar yalnızlık hissimizi azaltabilir"

Buruk geçen bayram süreçlerini manevi olarak da değerlendirilebileceğini kaydeden Soykal, "Hiç tanımadığımız, belki de tanımayacağımız ihtiyacı olan insanlara yardım etmek ne güzel olur. Örneğin Kızılay'a, Darüşşafaka'ya, Darülaceze'ye vb. kurumlara online bağış kampanyaları var. 'Damlaya damlaya göl olur' anlayışıyla az demeden yardım etmek, oradaki insanlara tebrik kartı göndermek, onlar için bağışta bulunmak, yalnızlık hissimizi azaltabilir. Karşılık beklemeden yapılan yardım iyi hissetmeye yol açabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çocuklarınıza eski bayramları anlatmayın, yaşatın

İstanbul, oyunlar, Pandemi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çocuklarınıza eski bayramları anlatmayın, yaşatın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Başrol oynadığı Masumiyet'in final yapacağını öğrenen Hülya Avşar, yapım şirketini basıp karardan döndürdü Bomba iddia: Başrol oynadığı Masumiyet'in final yapacağını öğrenen Hülya Avşar, yapım şirketini basıp karardan döndürdü Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
10:20 Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video
10:17 Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı         
12:18
10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor         
12:00
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti         
11:35
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:22:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çocuklarınıza eski bayramları anlatmayın, yaşatın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement