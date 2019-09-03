Son Dakika Haberleri: Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın !
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın !

10 saat önce

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Melike Özberk Koç konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın !, System.String[]

Çocuklar üşüttükleri için mi hasta olurlar? Poliklinikte duyduğum en sık sorudur ? Çocuğum üşütmüş mü ?

Her hastalık için üşütüldüğüne inandığımızbir bölge vardır.Midesini üşüttü kusuyor, ayaklarını üşüttüidrar yoluiltihaplandı,rüzgara soğuğa çıktı boğazı şişti gibi. Bazen anneler sokakta yalın ayakgezençocuklar hastaolmuyor ben o kadar dikkat ediyorum benim çocuğumhastaoluyor diyeyakınırlar.Aşırı sıcak ve korunaklıevlerdeüşümesin diye günlerce sokağa çıkarılmayangezdirmek için iseAVM'ler denbaşka seçeneği olmayan çocuklarımızda özellikle okul dönemi ilebirlikte hastalıklarda sıklaşır.

Unutulmamalı ki aslında sık hastalanmaların en önemli nedeni üşütme değildir , enfeksiyon yapan mikroplar ve bu mikroplara ve hava koşullarına yabancı olanbünyelerdir. Çocuklarımıza sevgiyi ve gıdayı bolca sunduğumuz gibi, her hava koşulunu ve doğa sürecinide suna bilmeliyiz.Mutlakaprogramımızda çocuklarımızın sokakta geçireceği zamanlar belirlemeliyiz.

Çalışan aileler olarak özellikle hafta sonları mümkünse orman, piknik alanı, deniz kenarlarında en azından mahalle parkında çocuklarımızla gezintiler düzenlemeliyiz.

Sağlıklı bağışıklık sistemli olgunlaşmasıiçin çocukların hava , toprak ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmalarıönemli bir gereksinimdir.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak
Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: Sekiz çocuk hayatını kaybetti ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]