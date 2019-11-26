"Çocuklarınızı ilk süt dişi çıktıktan sonra da kontrole getirin"

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, çoçuklarda ilk süt dişi çıktıktan sonra Pedodonti(Çocuk Diş Hekimliği) muayenesinin önemine değinerek "Aileler çocuklarını sadece dişleri ile alakalı sorun yaşadıklarında değil düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole götürmeli" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Pedodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, çocuklarda diş sağlığının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Çocuklara ağız ve diş sağlığı bilincini kazandırıp çürüksüz bir yaşam sürdürebilmeleri için koruyucu ve önleyici diş tedavileri uygulayan Pedodontinin(Çocuk Diş Hekimliği) önemine vurgu yapan Münevveroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği ilk diş hekimi muayenesinin ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını (genellikle 6 ay – 1 yaş arasında) önermektedir" dedi.

ÇOCUĞUN HAYAT KALİTESİ ARTAR

Çocuklarda daha fazla diş sağlığı problemi yaşandığına dikkati çeken Münevveroğlu, şöyle devam etti: "Pedodontide çocuklara çürükten koruyucu işlemlerin uygulanması, süt ve sürekli dişlerin çürüklerinin tedavileri, çocuklarda diş sürmesi bozuklukları, takibi ve önlenmesi, erken diş kayıplarının oluşmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukların bazı apareylerle önlenmesini içeren uygulamalar yer alır. Çocuklar daha fazla diş sağlığı problemi yaşadığı için düzenli kontrollerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması oldukça önemli. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını sadece dişleri ile alakalı sorun yaşadıklarında değil düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole götürmeleri, koruyucu önlemleri almaları, çürükler çok fazla ilerlemeden dolgularını yaptırmaları çocukların hayat kalitesini artırır"

- İstanbul