Üye Girişi
Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın - Son Dakika

Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın

28.08.2021 11:24
Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın, System.String[]

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, doğru alışveriş için öğretmen listelerinin beklenmesi gerektiğini ve çocukların sağlığı için menşei belli olmayan, kokulu ürünlerden uzak durulması...

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, doğru alışveriş için öğretmen listelerinin beklenmesi gerektiğini ve çocukların sağlığı için menşei belli olmayan, kokulu ürünlerden uzak durulması ve öğrenci velilerinin kalitesiz ve kilo işi satılan defter ve benzeri ürün almamaları tavsiyesinde bulundu.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için öğrenci velilerinin hazırlıklara başladığını hatırlatan Karaca; "Veli ve öğrencilere yeni dönem öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları gerekir" diyerek özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklere karşı uyardı.

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce ağızlarına götürebildiğini dile getiren Karaca, "Bu ürünlerde yer alan boya ve uçucu kimyasal maddeler, çocukların sağlığı için büyük bir risk oluşturuyor. Hangi maddeden üretildiği belli olmayan ve güvenlik sınırlarını aşan kimyasal madde katkılı bazı ürünlerin uzun vadede sonuçlarının daha net ortaya çıkacak olması ve bünyesi hassas olan çocuklarda deride döküntüler tarzında alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve solunum sıkıntısı oluşabilir." dedi.

Öğrenci velilerine de seslenen Karaca; "Merdiven altı ve ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünleri satın almayın. Çünkü bu ürünlerin büyük çoğunluğu sağlıksız ürünlerdir. Markasız ürün alarak çocuğunuzun hayatını riske atmayın. "Güvenli kırtasiye ürünü sadece kırtasiyeciden alınır" Sadece ucuz diye markası, üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerinden almak çocuğunuzun sağlığı için risk taşımaktadır. Aldığınız ürünün barkoduna, ambalajına bakın, ambalajı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli ve sağlıklı ürünleri satın alın. Bu durum çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacaktır. Biz oda olarak bir taraftan üyelerimizin hakkını koruma adına, diğer taraftan öğrencilerimizin taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünlerini satın almamaları için elimizden geleni yapıyoruz, sağlıklı ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Buna karşılık tüketicimiz de artık üzerine düşeni yerine getirmeli ve bilinçli alışveriş yapmalıdır. Sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri almalı. Bunun için de en doğru adres kırtasiyelerdir." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşları ticaret yapmamalı

Hikmet Karaca, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerde açtıkları kitap ve kırtasiye satış mağazaları esnafımızı daha fazla mağdur etmeden acilen kapatılmalıdır. Kamu kurumlarının kendi uzmanlık alanlarında hizmet verdiklerinde daha verimli olurlar " dedi.

Hikmet Karaca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kitap ve kırtasiyeci esnafının sorunlarının hala devam ettiğini belirtti. Karaca, "Geçmiş yıllarda bazı okulların öğrenci velilerini belli noktalara yönlendirmeleri, okul kitaplarının bedava dağıtılması korsan olarak ilimize getirilen ve okullarda el altından satılan kitap ve bazı materyaller, kitap ve kırtasiyeci esnafımızı zor durumda bırakıyordu. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerinde açtıkları kitap satış mağazaları da kitapçı esnafımızın ticaretini önemli ölçüde etkilemektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerinde açtıkları kitap ve kırtasiye satış mağazaları esnafımızı daha fazla mağdur etmeden acilen kapatılmalıdır, her kurum kendi uzmanlık alanında hizmet vermelidir." dedi. - ERZURUM

Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın

Hikmet Karaca, Esnaf Odası, Erzurum, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. 09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu 04:54 ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu

Son Dakika Haberleri
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:12 Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava açtı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 11:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement