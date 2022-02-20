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Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi - Son Dakika

Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi

20.02.2022 16:26
Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1707 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti. D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi

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Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

112 Acil Çağrı, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarıyla birlikte eve kilitlendi - Son Dakika


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