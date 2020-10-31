Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan kocadan büyük sevinç - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında 4 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek'in sesini duyan kocası Oğuz Perinçek ve dede Bekir Dereli büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan aile bireyleri duygu dolu anlar yaşadı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından umutlandıran haber gelmeye devam ediyor. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ekipler temasa geçti. Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenilirken, eşinin sesini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan Perinçek ailesi duygularını paylaştı. Perinçek, "Eşimde çocuklarım da iyi. Abinin biri girmiş çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş. Bir saate kadar inşallah kendilerini çıkaracaklar inşallah" dedi.

Kızından haber alan Bekir Dereli de büyük mutluluk yaşadı. Dereli, "Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlıkları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah'ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar" diye konuştu. - İZMİR