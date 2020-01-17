Çocuklarla aile arasına karne notu girmesin - Son Dakika
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Çocuklarla aile arasına karne notu girmesin

6 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla milyonlarca öğrenci karne alırken, uzmanlar aileleri karnesinde düşük not olan çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda uyardı.

Çocuklarla aile arasına karne notu girmesin, System.String[]

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla milyonlarca öğrenci karne alırken, uzmanlar aileleri karnesinde düşük not olan çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda uyardı.


2019-2020 yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün karnelerini aldı. Karnelerindeki notları beklenenin altında olan öğrencilerin aileleri ise uzmanlar tarafından uyarıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatrlarından Doç. Dr. Sedat Batmaz, ilk yaklaşımın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, karnede yazan notun çocuğun ne kadar değerli ya da hayatta başarılı olduğunu gösteren bir gösterge olmadığına dikkat çekti. Batmaz, "Bu tür durumlarda karne gününü diğer günlerden özel çok farklı bir günmüş gibi değerlendirmemek lazım. Her zaman nasıl davranıyorlarsa yine o şekilde davranırlar. Sonrasında bir şekilde konu nota, karneye, tatile geldiğinde çocuğun olumsuz, kötü notundan yola çıkıp onun bir kişilik değerlendirmesi haline getirmemek lazım. Ne kadar değerli olduğu çocuklarımızın karnede yazan notlarla eş tutulmaması gereken bir şey. Kötü bir not varsa belki bir sonraki dönem için bunu telafi etmek adına nasıl yardımcı olabileceklerini konuşmak yönünde olabilir. Bir desteğe ihtiyacı var mı? Anlamakta özellikle zorlandığı bir konu mu oldu? ya da içinden geçtiği süreç içerisinde belki zorlandığı bir başka alan olmuştu. Onu çözmek konusunda nasıl yardımcı olabilir aileler, bunu konuşmak yardımcı olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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