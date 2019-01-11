Son Dakika Haberleri: Çocuklarla Şiddetsiz İletişim - Aile İçi Şefkat | İki Anne Bir Mutfak

Çocuklarla Şiddetsiz İletişim - Aile İçi Şefkat | İki Anne Bir Mutfak

17 dakika önce

Ev içinde şiddetin fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel olarak ortaya çıkıp çocuklara zarar verdiğini sıklıkla medyada görüyoruz ne yazık ki. Görülenin, duyulanın dışında kimbilir neler olup bitiyor?

Ev içinde şiddetin fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel olarak ortaya çıkıp çocuklara zarar verdiğini sıklıkla medyada görüyoruz ne yazık ki. Görülenin, duyulanın dışında kimbilir neler olup bitiyor? Yetişkinler olarak içinde bulunduğumuz sıkışmışlığı, yorgunluğu, bıkkınlığı, sabırsızlığı, zayıflığı çocuklara şiddet olarak yansıtmadan onlarla iletişime geçebilmek, anne-baba veya çocuklarla ilgilenen her yetişkin için çok önemli ve şart. Çocukların maruz kaldıkları şiddetin altında yatan nedeni anlamasını bekleyemeyiz, onlar sadece kırılır gider, hasar görür. Şiddetsiz İletişim® yaklaşımını geliştiren psikoterapist Marshall Rosenberg diyor ki 'Şiddetsiz İletişim'in sadece 10'u konuşmak; geri kalan yüzde 90'ı konuşmadan önceki iç sürecimiz.' Bugün @aileiçişefkat kurucusu sevgili Gizem Alav Şapçı ile 'Çocuklarla Şiddetsiz İletişim' konusunu konuştuk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:28 Kaynak: Youtube

Anne, Genel
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