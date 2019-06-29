ÇOCUKLU aileler için seyahatin hem ebeveyn hem de çocuk açısından çok stresli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nilgün Sarp, "Çocuklu aileler için yolculuk hazırlığı şart" dedi.

Yolculukta en önemli unsurun güvenlik olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, riskli durumları öngörmenin ve gerekli tedbirleri almanın hem aile hem de çocuklar için güven ortamı yarattığını ifade etti. Çocuklu ailelere seyahat hazırlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nilgün Sarp, "Araba ile yolculuk yaparken oto koltuğunu ters yerleştirmek çocuğunuzu güvende hissettirecektir. Yaşça büyük çocuklar ise arka koltukta seyahat etmeli ve emniyet kemeri mutlaka bağlı olmalıdır. Bunlara ek olarak kaybolmalara karşı çocuğunuzun koluna bağlayacağınız; sizin numaranız ve bilgilerinizi içeren bir bileklik basit olduğu kadar hayati olacaktır" diye konuştu.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİYİ UNUTMAYIN

Özellikle uzun yolculuklardan çocukların daha çabuk etkileneceğini ifade eden Prof. Dr. Sarp, çocukların hasta olma ihtimaline karşın ailelerin yolculuğa çıkmadan önce yanlarına ateş düşürücü, vitamin, güneş ve rüzgardan etkilenmemeleri için koruyucu krem, sinek ve böcek ısırmaları için de hipoalerjenik sinek ve böcek savar almaları tavsiyesinde bulundu.

Uçak yolculuklarında ise yaşanan basınç değişiklikleri nedeniyle çocukların kulaklarının ağrımaması için küçük çocuklara sakız vermek, bebeklere ise biberon ya da emzik vermenin yolculuğu kolay hale getireceğini söyleyen Prof. Dr. Nilgün Sarp, "Eğer tren ya da uçaktaysanız ayağa kalkmanıza müsaade edilen zamanlarda çocuğunuzla beraber ufak yürüyüşler yapmak çocuğunuzu rahatlatacak ve kan dolaşımını hızlandıracaktır" dedi.

TELEFON VE TABLETTEN UZAK TUTUN

Yolculukta sık karşılaşılan sorunlardan biri olan mide bulantısı için de önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarp, yolculuklarda sık yapılan hatanın çocuklara tablet ve telefon verilmesi olduğunu belirterek, "Hem toplu taşıma araçlarında hem de şahsi araçlarda her ne kadar tablet, telefon yolculuğu kurtaracak araçlar gibi düşünülse de çocuğun daha çok midesinin bulanmasına neden olarak yolculuğu daha da zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

- İstanbul