Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor
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Coldwell Banker'ın araştırmasına göre ev kiralarken çocuklu yabancı futbolcular okula, bekar oyuncular ise sosyal hayata bakıyor.
Coldwell Banker'ın araştırmasına göre ev kiralarken çocuklu yabancı futbolcular okula, bekar oyuncular ise sosyal hayata bakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:10
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