Son Dakika Haberleri: Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor
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Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor

52 dakika önce

Coldwell Banker'ın araştırmasına göre ev kiralarken çocuklu yabancı futbolcular okula, bekar oyuncular ise sosyal hayata bakıyor.

Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor, System.String[]

Coldwell Banker'ın araştırmasına göre ev kiralarken çocuklu yabancı futbolcular okula, bekar oyuncular ise sosyal hayata bakıyor.

Coldwell Banker, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:10 
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