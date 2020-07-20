Çocukluğuna geri dönen yetişkinler, eski oyunların keyfini çıkardı - Son Dakika

Çocukluğuna geri dönen yetişkinler, eski oyunların keyfini çıkardı

İnternetin yaygınlaşması ve dijital oyunlara olan ilginin artması ile birlikte unutulmaya yüz tutan eski oyunları artık çocuklar değil yetişkinler oynamaya başladı.

İnternetin yaygınlaşması ve dijital oyunlara olan ilginin artması ile birlikte unutulmaya yüz tutan eski oyunları artık çocuklar değil yetişkinler oynamaya başladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde çocukluğuna geri dönen yetişkinler, Korona virüs sürecinin normalleşmeye girmesi ile çelik çomak oynamaya başladı.

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Türkiye'de unutulmaya yüz tutan oyunların yeniden gündeme gelmesi amacıyla Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından çeşitli çalışmalar yapılırken, kırsal kesimlerde bu oyunları yetişkinler küçüklere öğretmek amacıyla oynamaya başladı. Özellikle geleneklerine bağlılığı ile bilinen Köşk ilçesi'ne bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde incir ve zeytin bahçelerinin imar işlerini tamamlayan köylüler, tarım işlerinden arta kalan zamanlarını eski oyunları oynayarak geçiriyor.


Yeni neslin dijital oyunların dışındaki oyunlara pek rağbet göstermediğini belirten köylülerden Hamza Kasap, "Çocukluğumuz bu oyunlarla geçerdi. Bilgisayar ve akıllı telefonlar yaygınlaştı, çocuklar eski oyunları unuttu. Yeni nesil oynamasını bile bilmiyor. Biz de hem spor olması hem de küçüklere örnek olmak için eski oyunları yeniden oynamaya başladık. Aslında eski oyunlar çok keyifli olduğu gibi aynı zamanda daha sağlıklı" diye konuştu. - AYDIN

Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukluğuna geri dönen yetişkinler, eski oyunların keyfini çıkardı - Son Dakika
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