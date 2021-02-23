Çocukluğunda hikayesini dinlediği mağaranın keşfini yaptı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukluğunda hikayesini duyduğu mağaranın keşfini yapan Remzi Vural iki arkadaşı ile mağaraya Türk bayrağı astı.

İskenderun Azganlık Mahallesi mevkisinde Amanos Dağları'nın sarp yamacında bulunan ve halk arasında yarasalı mağara olarak bilinen mağaraya çıkabilmek için çocukluğundan bu yana hayal kuran Remzi Vural, bu hayalini iki arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdi. Giriş kısmı sarp bir yamaçta bulunan mağaraya ulaşabilmek için kendi imkanları ile halatlı merdiven yapan gençler tehlikeli ve zor bir yolculuğun ardından mağaraya ulaşmayı başardı. Remzi Vural, Adem Güven ve Yusuf Can Dikbaş isimli gençler içi sarkıt ve dikitlerden oluşan mağaraya Türk bayrağı astı.

Turizm bakanlığı kayıtlarında Sarıseki Kuşlu Mağarası olarak geçen ancak bölge halkı tarafından yarasalı mağara olarak dillendirilen mağaranın hikayesini çocukken dinleyen Remzi Vural, 5 ay süren çalışmalar neticesinde mağaranın yerini buldu ve iki arkadaşı ile birlikte mağaraya ulaştı. Kendi içinde bölümlere ayrılan mağarayı keşfeden gençler bölgede geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınlarından sonra yarasaların mağarayı terk ettiklerinin izlerine rastladılar. Zorlu bir tırmanma ile mağaraya ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Remzi Vural, "Çocukluğumdan bu yana bu mağarayı arıyordum küçükken hikayesini duymuştum zorda olsa mağaraya ulaştık güzel bir duygu" şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.

(Ahmet Seher/İHA)