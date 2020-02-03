Çocukluğunda kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak günümüze taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukluğunda kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak günümüze taşıyor - Son Dakika

Çocukluğunda kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak günümüze taşıyor

15 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan emekli Münir Genç (70), atölyeye çevirdiği evin çatı katında, eskiden kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak sergiliyor.

Çocukluğunda kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak günümüze taşıyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan emekli Münir Genç (70), atölyeye çevirdiği evin çatı katında, eskiden kullanılan tarım aletlerini ağaçtan yaparak sergiliyor. Ağaca hayat vererek geçmişteki tarım aletlerini günümüze taşıyan Genç, "Gençler geçmişte kullanılan bu aletleri tanımıyor. Görünce bunlar ne diye soruyorlar, bende onlara anlatıyorum" dedi.

Hayrabolu'da Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan ve 20 yıl önce emekli olan Münir Genç, küçük yaşlarda çiftçilerin kullandığı araç-gereçleri yeniden canlandırmaya karar verdi. Evinin çatı katını küçük bir atölyeye çeviren Genç, burada yıllar önce tarımda kullanılan öküz arabası, pulluk, at arabası, yayık, saban, orak ve saman balyalarını maketlerini topladığı ağaçlardan yapmaya karar verdi. Yaptığı eserler görenlerin ilgisini çeken Genç, küçük yaşlarda ailesinin ve kendisinin kullandığı tarım aletlerini günümüzdeki insanlara aktarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ağaçtan büyük özen göstererek yaptığı tarım alanlarını sergilere, fuarları götürdüğünü kaydeden Genç, "Gençler bu kullanılan aletleri tanımıyor. Görünce bunlar ne diye soruyorlar, bende onlara anlatıyorum. Atları, öküzleri kavaktan, arabaların şasesini, dingili her şeyini sert ağaçtan yapıyorum. Bunun için de yerine göre ceviz, karaağaç kullanıyorum. Bunları severek yapıyoruz, çünkü sevmesek zaten bunlarla uğraşmayız. Ağaca hayat veriyoruz. Kalıcı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem vakit hem de çok güzel stres atıyorum. Ürünler ilgi görüyor., sergiler açıyoruz. En büyük hayalim bunları tanıtmak ve göstermek" dedi.

Aynı zamanda yaptığı ürünleri sipariş üzerine sattığını da ifade eden Genç, ürünlerine ilginin yoğun olduğunu kaydetti.


Hayrabolu, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
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