Çocukluğunda pilotluk hayali kuran kişi hevesini yaptığı uçak maketleriyle gideriyor - Son Dakika
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Çocukluğunda pilotluk hayali kuran kişi hevesini yaptığı uçak maketleriyle gideriyor

16.05.2022 12:25
Çocukluğunda pilotluk hayali kuran kişi hevesini yaptığı uçak maketleriyle gideriyor

Aksaray'da çocukluğunda pilotluk hayali kuran 65 yaşındaki Rahim Ceylan, odun ve geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı iki uçak maketini evinin bahçesinde sergiliyor.

Aksaray'da çocukluğunda pilotluk hayali kuran 65 yaşındaki Rahim Ceylan, odun ve geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı iki uçak maketini evinin bahçesinde sergiliyor.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki müstakil evinde eşiyle yaşayan Ceylan, 20 yıl önce emekli oldu. Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Ceylan, burada aylarca çalışarak kavak ağacından maket uçak gövdesi yaptı.

Yaptığı iki makete pervane takan Ceylan, "Görevli olmayan personelin girmesi yasaktır", "Ölüm tehlikesi", "Yasak bölge" yazılı tabelalar asıp kendince temsili "pist" yaptığı bahçeye uçak maketlerini yerleştirdi.

Uçak maketlerine gözü gibi bakan Ceylan, AA muhabirine, çocukluk döneminde pilot olmak istediğini ancak koyun, kuzu ve inek otlattığı için okuyamadığını söyledi.

İlkokul mezunu olduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Birçok işte çalıştım, 20 yıl önce emekli oldum. İlk başta uçağın gövdesini kavak ağacından yaptım. Üzerinde çok uğraştım, kestim, zımparaladım, yapıştırdım ve gövdeyi meydana çıkardım. Ardından uçağın kanatlarını yaptım. En son pervanelerle motor kısmını yaptım. Böylelikle uçağımız meydana çıktı. Defalarca uğraştım maketlere. Tek seferde olmadı. Arka kısmına da tek sevdalısı olduğum Türk bayrağını işledim."

Ceylan, uçağın birine gözlük taktığını, burayı "kokpit" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Ben pilotluğu çok merak ediyordum, uçakları çok kullanmak istemiştim ancak imkanım olmadı. Bunları yaparak o içimdeki hevesi bir nebze olsun gidermeye çalışıyorum." dedi.

"Otururken bile camdan bunları seyrediyorum"

Ceylan, uçak maketlerinin her birinin yapım aşamasının 2-3 ay sürdüğünü, çok emek harcadığını dile getirdi.

Evde boş boş duramadığını, sürekli bir şeylerle uğraştığını anlatan Ceylan, "Böyle şeylerle uğraşmak bana çok iyi geliyor. Evin içerisinde otururken bile camdan bunları seyrediyorum. Çocukluk hevesim geçiyor, zevk alıyorum ve mutlu oluyorum. Yoldan geçen vatandaşlar bunların fotoğraflarını çekiyor. Şimdilik hayatımız el verdiği müddetçe bunlarla uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukluğunda pilotluk hayali kuran kişi hevesini yaptığı uçak maketleriyle gideriyor - Son Dakika


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