Çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor

27.06.2022 13:20

Giresun'da orman muhafaza memuru olarak görev yapan Nihal Keskin, çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor.

Giresun'da orman muhafaza memuru olarak görev yapan Nihal Keskin, çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Kulakkaya Orman İşletme Şefliği'nde 2 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Keskin, il merkezindeki evinden her gün 60 kilometre yol kat ederek Dereli ilçesindeki görev bölgesine gidiyor.

Dik yamaçlı Karadeniz ormanlarındaki üretim sahalarına giden Keskin, işçilerin yaptığı kesimleri ve daha sonra ağaç üzerinde yapılan işlemleri denetliyor. Keskin, ormandaki ağaçların getirildiği tomruk deposunda da görev yaparak, istif kontrolü, ebat listesi ve nakliye gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaçak ağaç kesimi ihbarlarını da hassasiyetle kontrol ederek, gerekli işlemleri yapan Keskin, mesai arkadaşları ile ormanların korunması için emek veriyor.

Bir çocuk annesi Nihal Keskin, AA muhabirine, geçmişte orman teşkilatında tamirhanede görev yapan babasının kendisine hep ormanları ve doğayı anlattığını söyledi.

Bu nedenle küçük yaşlardan beri kendisinde doğa sevgisi oluştuğunu ifade eden Keskin, "6-7 yaşımdan beri merak vardı. Ormancıları, araçlarını görüyordum. Ormanları hep merak ediyordum. Özellikle ormandaki karaca, geyik gibi hayvanları hep görmek istiyordum. Şimdi ise nasip oldu, bu mesleği yapıyorum." dedi.

"Ağaçlar da evlatlarımız gibi"

Keskin, işini severek yaptığını belirterek, evinden çok uzakta çalışsa da her zaman ormanlara gelmek istediğini, yıllık izne ayrıldığında dahi işe dönmeyi dört gözle beklediğini anlattı.

"Gerek orman kooperatifi başkanları gerek orman çalışanları, bir kadının bu işi yapacağına pek fazla inanmıyorlardı. İşi öğrendikçe, işe daha fazla sarıldıkça bu işi rahatlıkla yapabileceğimi anladılar." diyen Keskin, bir süre sonra bu işte kendisini kabul ettirdiğini aktardı.

Ormanda ölçüme gittiklerini, orman içinde engebeli, gidilmesi zor yerler olduğuna işaret eden Keskin, ilk zamanlarda 'Yürüyemezsin, sen neden geldin?' diyenler olduğunu, bu işi rahatlıkla yaptığını görünce de duruma alıştıklarını belirtti.

Keskin, ormanların korunması noktasında hassasiyetle görev yaptığını vurgulayarak, "2 yaşında kızım var. Ormandaki ağaçlar da bizim evlatlarımız gibi, onları da sürekli korumamız lazım. Ağaçlar konuşamıyor ki bize dertlerini anlatsınlar, biz de sürekli onları koruyoruz." diye konuştu.

İşinin tek zorluğunun ailesinden uzak kalmak olduğunu dile getiren Keskin, kızı rahatsızlandığında hemen ulaşma imkanının olmadığını söyledi.

Keskin, eşinin kendisini hep takdir ettiğini anlatarak, "Eşim bankacı, hep kapalı ortamda. 'Senin işin daha güzel, sürekli doğa ve ağaçlarla iç içesin.' diyor. Kendimi şanslı görüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluğundan beri sevgi beslediği ormanlara gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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