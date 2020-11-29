Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı - Son Dakika

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

29.11.2020 12:32

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı Çocukluğundan topladığı para ve eşyalar ekmek kapısı oldu Denizli'de çocukluktan beri eski para ve eşyaları toplayan adam antikacı dükkanı açtı.

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

Çocukluğundan topladığı para ve eşyalar ekmek kapısı oldu

DENİZLİ - Denizli'de çocukluktan beri eski para ve eşyaları toplayan adam antikacı dükkanı açtı. Çoğu insanın çöp gözüyle gördüğü değerli eşyaları alarak geçimini sağlarken topladığı parçalarla koleksiyon yapmaya başladı.

Denizli'de yaşayan Şahin Gündoğan çocukluktan beri eski para ve eşyalara karşı büyük ilgisi vardı. Gündoğan, genellikle antika eşyalarının üzerinde belli kültür ve yaşanmışlıklar olduğu için değerli görürken küçüklüğünden beri topladığı ve çevresindeki bulunan insanlardan aldığı antika eşyaları ve paraları günümüzde kadar toplayarak biriktirdi. Sonrasında para karşılığında aldığı diğer değerli eşyaları bir araya getirerek antikacı dükkanı açtı. Burada bulunan eşyalarını satarak geçimini sağladığını belirten Gündoğan, vatandaşların ilgiyle dükkanına geldiğini ve müşterilerine ellerinde bulunan eski eşyaları atmamalarını söylediğini ifade etti. Dükkanda bulunan eşyalar sürekli değiştiğini ve bu işi severek yaptığını belirten Gündoğan, " 5 seneye yakındır biz bu mesleği yapıyoruz. Tabi bizim bu sevdaya başladığımda çocuktum. Çocukluğumdan beri ben eski paraları toplamaya başladım. Tabi eski eşyaları da buralara bizi aldık ve topladık. Belli bir zamandan sonra da sevdiğimiz işi yapmaya başladık" dedi.

"İnsanların eski eşyaları atmamalarını istiyoruz"

Vatandaşların ellerinde bulunan değerli eşyaları alıp değerlendirdiklerini söyleyen Şahin Gündoğan, "Adet olarak biz çok adet gözüyle bakmayız gelir gider hani bir rakama bağlı kalmaz ama çeşitliliği korumaya çalışıyoruz. Satmaya gelenler de oluyor ve biz bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Makul ölçülerde ya para kazanıp insanların ürünlerinin de değerini bulmasını her zaman sağlamaya çalışıyoruz. İnsanların çöp gördüğü şeyleri ve belli bir kültür belli bir yaşanmışlık olduğunu bildiğimiz için biz insanların çöp gözüyle bakmamalarına ve ellerindeki eskileri atmamalarını istiyoruz. İlgili insanların kullanması için bir şekilde sunum yapmalarını istiyoruz. İllaki bu iş para işi değil bir sevda işi" diye konuştu.

"Gençlerin bu sektöre ilgili olması sevindiriyor bizleri"

Sektörün çoğalmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gündoğan, "Günümüzde tabi ki de genel televizyonlarda yayınlanan programların da sayesinde ve bizim sektörümüzün internet vasıtasıyla çoğalması gençlerimizin de bu sektörde daha ilgili olmalarını sağladı. Bizim ürünlerimiz koleksiyon ağırlıklı, eski para koleksiyonu gibi. Müzikle uğraşanlar kaset ya da plak koleksiyonu yapıyorlar. Bizim yaptığımız işin bir sınırı ve bir limiti yok. Herkese uygun her insanın alabileceği bütçede hediye edebileceği şekilde ürünlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri 81 ile gönderdi Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir         
10:50
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu         
09:34
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı         
16:12
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 12:41:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei