Çocukluğunun oyuncağı topacı üreterek gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika

Çocukluğunun oyuncağı topacı üreterek gelecek nesillere taşıyor

Osmaniye'de yaşayan topaç ustası Ekrem Demirbaş (58), evinin bodrum katında 40 yıldır çocukluğunun oyuncağı olan unutulmaya yüz tutmuş topacı üreterek gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Çocukluğunun oyuncağı topacı üreterek gelecek nesillere taşıyor, System.String[]

Osmaniye'de yaşayan topaç ustası Ekrem Demirbaş (58), evinin bodrum katında 40 yıldır çocukluğunun oyuncağı olan unutulmaya yüz tutmuş topacı üreterek gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki atölyesinde çam, dalgara, portakal, demircik, zeytin ağacı kullanarak topaç yapan Demirbaş, bunları boyayıp iple bütünleştirerek oyuncağa dönüştürüyor.


Topaç ustası Ekrem Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında kardeşiyle tornacılık yaparken başladığı topaç üretimine hala devam ettiğini söyledi.


Günde 250-300 topaç yapabildiğini anlatan Demirbaş, "Kardeşimle açtığımız torna atölyesine gelen topaç siparişini yaparak bu işe başladık. Rağbet görünce de devam ettik. Kardeşim emekli oldu ben hala devam ediyorum." dedi.


Demirbaş, topacın çocukluğunun oyuncağı olduğunu ve çok sevdiğini belirtti.


Topaç alanlara kullanmayı da öğrettiğini ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"Topaç, çocukluğumuzda vazgeçilmez oyuncağıydı. Doğu illerinden çok sipariş alırdık. Eski oyuncaklara ilgi günümüzde oldukça azaldı. Şimdi insanlarımız genellikle nostalji olarak hediyelik, süs eşyası ve hatıra niyetine alıyorlar. Topaç alanların onu döndürmeye çalışması esnasında yaşadığı mutlulukları benim de çalışma şevkimi arttırıyor. Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz. Topaçlar döndükçe onlar mutlu oluyor, biz de seviniyoruz."

Demirbaş, sağlığı elverdiği sürece mesleğine devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluğunun oyuncağı topacı üreterek gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika

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