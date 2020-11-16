Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı

16.11.2020 13:24

Son dakika haberler: Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı arkadaşını 22 yerinden bıçakladı.

Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı arkadaşını 22 yerinden bıçakladı. Kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Avşar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen İsa Şahinduran ile Ö.Y. 06 FJZ 06 plakalı aracın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Ö.Y. yanındaki bıçakla arkadaşı İsa Şahinduran'ı 22 yerinden bıçakladı. Arkadaşı kanlar içerisinde kalırken, Ö.Y. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı haldeki Şahinduran araçtan çıkarak bir süre yolda yürüdü, ancak aşırı kan kaybı sebebiyle bir süre sonra yere yığıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahinduran'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saatler sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin yerini tespit etti. Cinayet masası dedektiflerinin çalışmaları sonucu, Ö.Y. olaydan saatler sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Arkadaşı İsa Şahinduran'ı 22 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanan Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı

Arnavutköy, Çocukluk, Saatler, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı - Son Dakika


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