Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
20 dakika önce
Adana'da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
'da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olay, Seyhan
İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul
(27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk
arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul bacağından bıçakladı. Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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