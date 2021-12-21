Üye Girişi
Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

21.12.2021 11:44
Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kağıthane'de sokak çocukluk arkadaşını kurusıkıyla göğsünden vurarak öldüren sanık 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, indirim uygulanmaksızın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de sokak çocukluk arkadaşını kurusıkıyla göğsünden vurarak öldüren sanık 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, indirim uygulanmaksızın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de sokak ortasında tartıştığı çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i kurusıkı tabancayla göğsünden vurarak öldüren tutuklu sanık Ümit Özer'in 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ümit Özer ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek tutuklu sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

"Bana gösterilen davranışlara karşı ne tür bir tepki vereceğimi kestiremiyorum"

Tutuklu sanık Ümit Özer savunmasında, "Annemi arayıp, bana mesaj gönderene kadar hiçbir şekilde maktulün yanına gitmedim. Olay esnasında aldığım darbelerden dolayı belli bir sarsıntı geçirdim ve doğal olarak rahmetlinin daha önce cezaevine girdiğini de bildiğimden, olay anında onun psikolojisiyle hareket ettim. Bana gösterilen davranışlara karşı ne tür bir tepki vereceğimi kestiremiyorum, bununla ilgili raporu da mahkemeye sundum. Kesinlikle öldürme kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilin olay anında panikle hareket ettiğini belirterek, tutuklu sanık Ümit Özer'e haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Ümit Özer, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Ümit Özer'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığın cezasına indirim uygulamayan mahkeme, ayrıca sanığı 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ile 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Özer'in husumetlisi Yurdal Karademir'i konuşmak maksadıyla aradığı ve bunun sonucunda buluştukları anlatıldı. İddianamede, şüpheli Özer'in maktulle tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve ardından şüphelinin üzerindeki tabancayı çıkararak maktul Yurdal Karademir'e 4 kez ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede şüpheli Ümit Özer'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ümit Özer, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
11:49
Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!         
11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları         
11:35
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement