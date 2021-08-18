Çocukluk arkadaşını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Osmaniye'de çocukluk arkadaşını evinin önünde av tüfeğiyle öldürüp kaçan zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Osmaniye merkez Rızaiye Mahallesi'nde 12 Ağustos günü meydana gelen olayda iddiaya göre Murat A., Mustafa İnaltekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Murat A. av tüfeği ile çocukluk arkadaşı Mustafa İnaltekin'i karın bölgesinden vurdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İnaltekin, yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa İnaltekin hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 6 gündür firar olan Murat A.'nın Osman F. ile Hatice Y. isimli şahısların yanında saklandığı bilgisini aldı. Kurtuluş Mahallesindeki adrese Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenleyen cinayet dedektifleri Murat A.'yı yakaladı. Emniyette götürülen zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE