Çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde - Son Dakika
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Çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde

6 saat önce

BURSA'da eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle çocukluk arkadaşı Ömer Sabak'ı (28) pompalı tüfek ile sokak ortasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Murat Kanşıray'ın (29) yargılanmasına devam edildi.

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BURSA'da eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle çocukluk arkadaşı Ömer Sabak'ı (28) pompalı tüfek ile sokak ortasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Murat Kanşıray'ın (29) yargılanmasına devam edildi. İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi'nden üst kurulundan gelen raporda göre sanık Kanşıray'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Olay, 2017 yılı temmuz ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Murat Kanşıray, mahallededen çocukluk arkadaşı olan Ömer Sabak ile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bu olaydan kısa süre sonra kahvehanede karşılaşan Sabak ve Kanşıray arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat Kansıray, evine gitmek isteyen Ömer Sabak'a, otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı av tüfeği ile ateş etti. Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat Kanşıray, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kanşıray, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray, bugün bir kez daha hakim önüne çıktı. Kanşıray, duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ömer, cinayetten önceki 8 ayda eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarıda kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfredince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" savunmasını tekrar etti.

ÜÇÜNCÜ RAPOR: CEZA EHLİYETİ VAR

Daha sonra mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporları okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın, 'ceza ehliyeti olduğu', Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise, 'ceza ehliyeti olmadığı' yönünde görüş bildirildiğini ifade eden mahkeme başkanı, bunun üzerine üst kuruldan yeniden rapor alınmasının istendiğini ve Gözlem İhtisas Dairesi Üst Kurulu'ndan gelen rapora göre ise sanık Murat Kanşıray'ın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İddia makamı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:57 Kaynak: DHA
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