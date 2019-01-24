Çocukluk Arkadaşını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İzmit kent merkezindeki dün bir parkta, çocukluk arkadaşı olan ve para anlaşmazlığı yüzünden aralarında tartışma çıkan Birol Kırşan'ı (50) tabancayla ateş ederek öldüren S. E. (47) adliyeye sevk edildi.

İzmit kent merkezindeki dün bir parkta, çocukluk arkadaşı olan ve para anlaşmazlığı yüzünden aralarında tartışma çıkan Birol Kırşan'ı (50) tabancayla ateş ederek öldüren S. E. (47) adliyeye sevk edildi.



Dün Ömerağa Mahallesinde bir AVM önünde buluşan çocukluk arkadaşları S. E. ile Birol Kırşan Yenicuma Camii önündeki parka gelerek burada oturmaya başladı. Bir süre sonra S. E., Birol Kırşan'a verdiği 700 lira borç parayı istedi. Birol Kırşan'ın parayı veremeyeceğini söylemesi üzerinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S. E. üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan'a 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içersinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan'a ilk müdaheleyi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren S. E. ise olay yerinde bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. S. E.'nin, yapılan kontrollerde 300 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamalan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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