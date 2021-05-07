Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı - Son Dakika

Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı

07.05.2021 10:09

Denizli'de herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Çocukluk arkadaşının kendisine küfür ettiğini ileri süren genç, arkadaşını 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Sonrasında pişman olan genç, yardım çağırdı. Arkadaşı tedavi olurken onu izlemeyi sürdüren saldırgan, öncesinde inkar etse de polislerin sıkıştırması sonucunda suçunu itiraf etti.

Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde dışarıda oturan İmdat Köse ile Süleyman Zeren arasında sözlü tartışma meydana geldi.

PİŞMAN OLUNCA YARDIM ÇAĞIRDI

Zeren arkadaşının kendisine küfür etmesinin ardından eve giderek ekmek bıçağını aldı. Öfkeli bir şekilde olay yerine gelen Zeren, İmdat'ı ense, koltuk altı ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından Zeren pişman olarak arkadaşının koluna girip 50 metre aşağıdaki camiye götürdü. İmdat'ın çok fazla kan kaybetmesi sonucu Zeren 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Köse'ye ambulansın içerisinde ilk müdahale ederek kanını durdurmaya çalışırken, Zeren ise ambulansın yanında elleri kanlı bir şekilde arkadaşının tedavi edilmesini izledi. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerine olayı görmediğini ve arkadaşını kanlar içinde bulduğunu söyleyen Zeren, ekiplerin sıkıştırması sonucu suçunu itiraf etti. Polis ekiplerine soğuk kanlı bir şekilde cevap vererek bıçağı attığı bölgeyi gösteren Zeren, üzerinin aranmasını sonucu ekip aracına bindirildi.

Sağlık görevlileri İmdat Köse'ye yaptığı müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırırken, İmdat'ın arkadaşının kendisini bıçakladığını söylememesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği yerde ve bıçakta incelemelerini gerçekleştirdi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı

Pamukkale, Hürriyet, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı - Son Dakika


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