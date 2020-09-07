Çocukluk arkadaşını tüfekle öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da otomobil içinde aldıkları uyuşturucunun da etkisiyle "hangimiz daha çok seviyor" tartışmasına başlayan çocukluk arkadaşlarından biri, diğerini silahla öldürdü.

İddiaya göre, Naim K. (23) ile Yunus Emre Ö. (23), merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi'nde park halindeki otomobilin içerisinde eroin kullandı.

Uyuşturucunun etkisiyle ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aracın arka koltuğundaki ruhsatsız av tüfeğini alan Naim K, Yunus Emre Ö'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Yunus Emre Ö. ile olay sırasında bölgeden geçen Sabri Z. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baş ve göğüs bölgesinden vurulan Yunus Emre Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Ö'yü öldürdüğü ileri sürülen şüphelinin, 8 yaşından bu yana çocukluk arkadaşı Naim K. olduğunu belirledi.

Zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yakalandı.

Vurduktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yapmış

Emniyete götürülen zanlının, "Yunus Emre, eroinin de etkisiyle, kendisini ne kadar sevdiğimi sordu. Ben de çok sevdiğimi söyleyince, aramızda hangimizin daha çok sevdiği konusunda tartışma çıktı. Bana 'beni çok sevdiğini ispatla o zaman' dedi. Bunun üzerine aracın arkasındaki silahı alıp ateşledim. Yunus Emre kanlar içerisinde kaldı. Bir süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Ardından çevredekilerden ambulans çağırmaları için yardım istedim. Gelen ambulansın siren seslerini duyunca olay yerinden kaçtım. Pişmanım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.