Çocukluk arkadaşları arasındaki 'hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti - Son Dakika

KONYA'da iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada Naim Kaçın (23) arkadaşı Yunus Emre Özsan'ı (23) tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Kaçın, evinde gözaltına alındı; daha sonra çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

Olay, 4 Eylül tarihinde sabah 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan ve Naim Kaçın arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Özsan, Kaçın'a 'beni çok sevdiğini ispatla' dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.