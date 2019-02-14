Çocukluk Arkadaşları Aynı Gün Dünyaevine Girdi
1 saat önce
Mardin'in Ortaköy beldesinde yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan Hani Cete ve Mehmet Çelik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.
Mardin
'in Ortaköy
beldesinde yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan Hani
Cete ve Mehmet Çelik
, 14 Şubat Sevgililer Günü
'nde kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.
Ortaköy beldesinde aynı mahallede oturan ve aynı okulda okuyan Cete ve Çelik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girmek istedi. Hani Cete ve Özlem Akbalı ile Mehmet Çelik ve İda Ark çiftlerinin Artuklu
Belediyesi nikah salonunda nikahları kıyıldı.
Nikah memuru Sevgi Ünverdi nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluk diledi. Ünverdi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını, gün içinde 15 çiftin nikahını kıyacaklarını belirtti.
Mehmet Çelik de Cete'nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Mutluyuz. Severek evleniyoruz." dedi.
Çiftler, nikah törenin ardından Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman adına takdim edilen hediyeleri kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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