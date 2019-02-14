Son Dakika Haberleri: Çocukluk Arkadaşları Aynı Gün Dünyaevine Girdi

Çocukluk Arkadaşları Aynı Gün Dünyaevine Girdi

1 saat önce

Mardin'in Ortaköy beldesinde yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan Hani Cete ve Mehmet Çelik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.

Çocukluk Arkadaşları Aynı Gün Dünyaevine Girdi, System.String[]
Mardin'in Ortaköy beldesinde yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan Hani Cete ve Mehmet Çelik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.

Ortaköy beldesinde aynı mahallede oturan ve aynı okulda okuyan Cete ve Çelik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girmek istedi. Hani Cete ve Özlem Akbalı ile Mehmet Çelik ve İda Ark çiftlerinin Artuklu Belediyesi nikah salonunda nikahları kıyıldı.

Nikah memuru Sevgi Ünverdi nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluk diledi. Ünverdi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını, gün içinde 15 çiftin nikahını kıyacaklarını belirtti.

Mehmet Çelik de Cete'nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Mutluyuz. Severek evleniyoruz." dedi.

Çiftler, nikah törenin ardından Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman adına takdim edilen hediyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA

14 Şubat, Mehmet Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:19:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukluk Arkadaşları Aynı Gün Dünyaevine Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]