Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti

07.03.2022 11:57
Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, çocukluk aşkım dediği Kangal köpekleri için yıllar önce yaşadığı Almanya'yı terk edip Sivas'a yerleşti.

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, çocukluk aşkım dediği Kangal köpekleri için yıllar önce yaşadığı Almanya'yı terk edip Sivas'a yerleşti.

Sivas'ta yaşayan Hüseyin Yıldız, 33 senedir Kangal Köpeği yetiştiriciliği yapıyor. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Yıldız, Almanya'da büyüdü. Babası ile her yıl memleketi Sivas'a gelen Hüseyin Yıldız çok sevdiği Kangallardan bir tane alarak Almanya'ya götürdü. Memleket özlemini bu şekilde gideren Yıldız, ilerleyen yıllarda Sivas'a dönerek bir dağ başında Kangal köpekleri ile birlikte yaşamayı kafasına koydu. 'Çocukluk aşkım' dediği Kangallar için Almanya'yı terk ederek Türkiye'ye gelen Hüseyin Yıldız, Kangalları çocuğu gibi seviyor. Bu zamana kadar binlerce Kangal köpeği yetiştiren Yıldız, onlara olan sevgisini anlata anlata bitiremiyor.

TEK AŞKI KANGALLAR

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, "Kangallar benim aşkım. 'Güzelliği on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eylenecek yer olmasa. Kim okurdu kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, gönüldeki fikirler bir başka olmasa.' Demişti bizim aşık Veysel baba. Bendeki onların güzelliği bir başka ve dolayısıyla beni onlar içsel olarak kendilerine çektiler. Ben onlar oldum onlar ben. Bu sevgi bir aşk, karşılıklı bir meşke dönüştü" dedi.

KANGALLAR İÇİN ALMANYA'YI TERK ETTİ

Yıldız kangallara olan aşkı yüzünden Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye yerleştiğini ifade edip, "Ben gurbetçi çocuğuyum. Biz Almanya'da büyüdük. dolayısıyla babamla her sene izine geldiğimizde hep kafamızda bunlar vardı. Yani kafaları kara kendileri beyaz. Çocukluk aşkıdır bu. Ben rahmetlik babamdan şunu istemiştim. 'Baba şunlardan bir tane götürelim.' Çünkü Avrupa da köpek sevgisi çok. Köpek popülasyonu çok. Irk popülasyonu çok. Biz neden kendi köpeğimizi oraya götürmeyelim. Orda büyütelim. İçimizdeki özlemi orda onlarla giderelim. Buöda benim için ciddi bir bağlantı, gönlümdeki sevgiyi babam bana verdi. Bir gün zaman gelecek bunlarla beraber bir dağ başında, onların sevdiği hayatı severek yaşamayı severek kabul edeceğimi söyledim. Almanya'yı terk edip bunların aşkıyla döndüm memleketime. Aslında bu 40 senedir devam ediyor ama benim için mühim olan bunlarla 34 yıldır tam anlamı ile birlikte gönüldaşlık ve gönül bağı kurabilmekti. Kangal gönlü ile bir insana baktığında insanın içine sızar. Eritir okşar ve dayanışmayı alır. Kangalla insan arasında bir sadakat bağı oluşur. Kangal sadık bir dost ve aşktır" şeklinde konuştu.

GERÇEK KANGALLAR ONDAN SORULUR

Yıldız Kangallara olan aşkı ile binlerce Kangal yetiştirdiğini belirtip Kangalların gen haritasını elinde bulundurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade edip şunları söyledi:

"Binlerce köpek yetiştirdim. Bugün öyle bir konuma geldik ki Türkiye'nin tertemiz, katışıksız en temiz Kangal gen haritası bizde. Bunun gurunu yaşıyorum. Onları gördükçe talebe olduğumu düşünüyorum. Kangal bedenimin öldüğü anda bile gönlümde diri kalan tek canlıdır. Kangal'a ben aşığım. Kangallar benim için terapidir."

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti
Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti
Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti

YORUMLAR
500
Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

Çocukluk, Almanya, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukluk aşkı için Almanya'yı bıraktı Sivas'a yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement