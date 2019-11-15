Son Dakika Haberleri: Çocukluk çağı diyabet eğitimi verildi
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Çocukluk çağı diyabet eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya'da, Çocukluk Çağı Diyabet Eğitimi verilerek, "Diyabetin Farkında Ol" temalı duvar boyama etkinliği yapıldı.

Çocukluk çağı diyabet eğitimi verildi, System.String[]

Malatya'da, Çocukluk Çağı Diyabet Eğitimi verilerek, "Diyabetin Farkında Ol" temalı duvar boyama etkinliği yapıldı.


Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, 'Dünya Diyabet Günü' kapsamında Tecde mahallesindeki Mustafa Avni Cüre İlk okulunda program düzenlendi. Çocukluk Çağı Diyabet Eğitimi akabinde oluşturulan mavi halka ile 'Diyabetin Farkındayız' mesajı verilerek, 'Diyabetin Farkında Ol' temalı duvar boyama etkinliği yapıldı. Çocukluk Çağı Diyabet Eğitiminde, şeker hastalığı hakkında bilgi aktırılarak, çocukların aşırı şekerden uzak durmaları istendi. Şeker hastalığının ileride kalp ve damar rahatsızlığına da yol açtığını dile getiren uzmanlar, şeker hastalarının yapmaları gerekenleri anlattılar.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul idare ve öğretmenleri ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen program ilgi gördü. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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